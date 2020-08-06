طنجة.. مئات المصابين يغادرون الغابة الدبلوماسية لمواصلة العلاج بمنازلهم

منذ 6 ساعات
1

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تنفيذا للبروتوكول العلاجي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، شرعة السلطات المحلية بمدينة طنجة ، في ترحيل مئات المصابين بفيروس كورونا الى منازلهم قصد مواصلة العلاج حيث ستتم مواكبتهم من قبل فرق طبية خاصة.

مصادر مطلعة أكدت أن مئات المصابين بفيروس كورونا غادروا المستشفى الميداني بالغابة الدبلوماسية بطنجة ، بعدما قاموا بتوقيع التزام يتعهدون فيه بعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات والتدابير الوثاىية اللازمة لتفادي انتشار العدوى بين الاقارب والجيران.

واضافت المصادر أن الاجراءت شمل المصابين الذين لاتظهر عليهم أعراض الفيروس، وذلك بغرض تخفيف الضغط على مراكز الاستشفاء مع تناسل الحالات المؤكدة الجديدة خلال الأيام الأخيرة، وارتفاع أعداد الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التوزيع الجغرافي لـ 1144 حالة مصابة بـ “كورونا”

التوزيع الجغرافي لـ 1144 حالة مصابة بـ “كورونا”

منذ دقيقة واحدة
Photo of وفيات كورونا ..تسجيل 14حالة خلال 24 ساعة

وفيات كورونا ..تسجيل 14حالة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
Photo of حالات الشفاء … تسجيل 559حالة إضافية خلال 24 ساعة

حالات الشفاء … تسجيل 559حالة إضافية خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
Photo of تسجيل 1144 إصابة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 1144 إصابة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
Photo of مديرية الأمن تشترط التنسيق المسبق مع الخلايا الولائية لتغطية تدخلات رجال الشرطة

مديرية الأمن تشترط التنسيق المسبق مع الخلايا الولائية لتغطية…

منذ ساعتين
Photo of 300 درهم غرامة لمن لا يرتدي كمامة ولا يحترم التباعد الجسدي

300 درهم غرامة لمن لا يرتدي كمامة ولا يحترم…

منذ ساعتين
Photo of رسميا .. انطلاق الموسم الدراسي يوم 1 شتنبر

رسميا .. انطلاق الموسم الدراسي يوم 1 شتنبر

منذ ساعتين
Photo of “شاعلة” في قطاع الصحة بسوس: النقابات تتمرد والمديرالجهوي يلتجئ للقضاء “فيديو”

“شاعلة” في قطاع الصحة بسوس: النقابات تتمرد والمديرالجهوي يلتجئ…

منذ 3 ساعات
Photo of أشتوكة :محجوزات المستودع الجماعي لسيدي بيبي تتعرض للسرقة و ” الجناة” يتم التستر عليهم

أشتوكة :محجوزات المستودع الجماعي لسيدي بيبي تتعرض للسرقة و…

منذ 4 ساعات
Photo of عاجل .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر

عاجل .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10…

منذ 4 ساعات

تعليق واحد

  1. اليس غريبا ان المات تصاب بالفيروس يوميا، و ليست هناك تحقيقات صحفية مع الناس اللذين شفو ؟
    هناك تفاهات تتم تغطيتها اعلاميا، لكن ليس اصحاب كورونا ؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق