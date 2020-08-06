طنجة.. مئات المصابين يغادرون الغابة الدبلوماسية لمواصلة العلاج بمنازلهم

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تنفيذا للبروتوكول العلاجي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، شرعة السلطات المحلية بمدينة طنجة ، في ترحيل مئات المصابين بفيروس كورونا الى منازلهم قصد مواصلة العلاج حيث ستتم مواكبتهم من قبل فرق طبية خاصة.

مصادر مطلعة أكدت أن مئات المصابين بفيروس كورونا غادروا المستشفى الميداني بالغابة الدبلوماسية بطنجة ، بعدما قاموا بتوقيع التزام يتعهدون فيه بعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات والتدابير الوثاىية اللازمة لتفادي انتشار العدوى بين الاقارب والجيران.

واضافت المصادر أن الاجراءت شمل المصابين الذين لاتظهر عليهم أعراض الفيروس، وذلك بغرض تخفيف الضغط على مراكز الاستشفاء مع تناسل الحالات المؤكدة الجديدة خلال الأيام الأخيرة، وارتفاع أعداد الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش.

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