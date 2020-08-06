انقلاب سيارة اسعاف يخلف قتيلا وجرحى نواحي سطات

منذ ساعتين
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محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس عن تفاصيل حادثة سير خطيرة عرفتها الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين البروج و سطات، والتي خلفت مصرع سيدة وجرح آخرين في اصطدام قوي جرى بين سيارة إسعاف تابعة لإحدى الجماعات القروية بإقليم سطات وسيارة أخرى خفيفة كانت قادمة من نواحي قلعة السراغنة.

وأضافت ذات المصادر أن سيارة الإسعاف المذكورة كانت تقل سيدة رفقة ثلاثة من مرافقيها، اصطدمت بسيارة أخرى كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، مخلفة قتيلة وخمسة جرحى من السيارتين معا، مما استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي بالمنطقة لفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة، والإشراف على إجلاء الجرحى وجثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

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