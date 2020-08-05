وفيات كورونا ..تسجيل 18 حالة خلال 24 ساعة

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 18 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وحسب التصريح الصحافي اليومي الخاص بوباء كورونا بوزارة الصحة، فقد ارتفع عدد المتوفين بسبب “كوفيد 19” إلى 435 حالة وفاة”

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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