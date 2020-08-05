طبيب يودع الحياة بفيروس كورونا ونقابة تحسبه شهيداً للوطن

هبة بريس – الرباط

نعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الدكتور مصطفى هكي الذي لبى نداء ربه مساء يوم الإثنين 3 غشت 2020 ، بعد صراع مع فيروس كوفيد 19.

وقالت التنسيقية النقابية للأطباء العامين وهي تزف الدكتور إلى مثواه الأخير شهيدا للواجب الوطني، أنها تعتز أيما اعتزاز بما يقدمه الأطباء العامون في القطاع الخاص من تضحيات جلل للنهوض بالصحة العامة ، تضحيات تصل كما في حالة الدكتور هكي رحمه الله، إلى الاستشهاد فداءا لصحة الوطن والمواطنين.

وأشارت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تتقدم بأصدق عبارات العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الصغيرة في مصابهم هذا، إلى تلفت نظر المسؤولين بأن الشهيد رحمات الله عليه، وعلى غرار جميع الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص بالمغرب ، لم يكن يتمتع قيد حياته بأي نظام من أنظمة الحماية الإجتماعية والتقاعد.

وطالبت التنسيقية بأن استشهاده في سبيل هذا الوطن يجب أن يقابل في مرحلة أولى بالتكفل بأسرة الشهيد الصغيرة التي قدمت معيلها الوحيد فداءا للوطن ، كما يتحتم الآن الإنكباب الجدي والفوري على موضوع التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للأطباء الخواص تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد و الذي أكد جلالته من خلاله على ظرورة تعميم التغطية الإجتماعية في أقرب الآجال لكافة شرائح المجتمع.

وختمت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد، فإننا نرفع أكفنا للباري عز وجل أن يتقبله مع الصديقين والنبيئين في جنات الخلد ، ويلهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

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