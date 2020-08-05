وزارة الصحة: “هاد الأسبوع الأسوء في الحصيلة الوبائية وخاصنا كاملين نتحملو المسؤولية”

هبة بريس – الدار البيضاء

أرقام غير مسبوقة سجلتها بلادنا خلال رصد الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأسبوع الأخير، حيث ارتفعت معدلات الإصابة المؤكدة و حالات الوفيات و كذا الحالات الحرجة و الخطيرة بغرف الإنعاش و العناية المركزة.

ارتفاع هاته الأرقام كان محط تعليق من وزارة الصحة المغربية خلال التصريح الصحفي الأسبوعي الثالث و الذي قدمه معاد المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.

و اعتبر المتحدث بإسم وزارة الصحة أن الحصيلة الوبائية في بلادنا هذا الأسبوع هي الأسوء منذ بداية ظهور أول حالة إصابة بكورونا في المغرب، حيث أن أرقام كل المؤشرات ارتفعت بشكل كبير بما فيها معدلات تكاثر الفيروس.

و شدد المرابط على أن هاته الأرقام تجعلنا في منعرج حاسم للسيطرة على تفشي الفيروس مما يفرض علينا جميعا تحمل المسؤولية الكاملة كل من موقع و درجة مسؤوليته و بالأخص من خلال احترام معايير الوقاية العامة و الخاصة و على رأسها التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات و النظافة و غيرهم.

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