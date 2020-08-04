برلمانــي : الجزائر تقدم الدعم للبوليساريو بشكل رسمي

هبة بريس ـ الرباط

قال النائب البرلماني جمال بن شقرون ” إن النزاع المفتعل بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، هو أحد الملفات الخلافية، خاصة أن الجزائر رغم تغير رؤسائها، إلا أنه ليست هناك جدية في التراجع عن دعم “البوليساريو”.

وأشار أن “دعم البوليساريو يهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة والضغط على المغرب، وأن الجزائر تقدم ذلك الدعم بشكل رسمي للجبهة”.

وسجل الاخير في تصريح لـ ” سبونتيك ” إلى أن المغرب يمد يده للجزائر على كافة المستويات، من أجل الانتصار للمنطق والابتعاد عن العمليات التي تضر بالاستقرار والمصالح المحلية والدولية “

ويرى أن كل الآمال معلقة بصدق المبادرة الجزائرية والاعتراف بمغربية الصحراء والبدء في التعاون الجاد بين البلدين على كافة المستويات.

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