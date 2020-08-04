برلمانــي : الجزائر تقدم الدعم للبوليساريو بشكل رسمي

منذ 17 ساعة
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 هبة بريس ـ الرباط 

قال النائب البرلماني  جمال بن شقرون ” إن النزاع المفتعل بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، هو أحد الملفات الخلافية، خاصة أن الجزائر رغم تغير رؤسائها، إلا أنه ليست هناك جدية في التراجع عن دعم “البوليساريو”.

وأشار  أن “دعم البوليساريو يهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة والضغط على المغرب، وأن الجزائر تقدم ذلك الدعم بشكل رسمي للجبهة”.

وسجل الاخير في تصريح لـ ” سبونتيك ”  إلى أن المغرب يمد يده للجزائر على كافة المستويات، من أجل الانتصار للمنطق والابتعاد عن العمليات التي تضر بالاستقرار والمصالح المحلية والدولية “

ويرى أن كل الآمال معلقة بصدق المبادرة الجزائرية والاعتراف بمغربية الصحراء والبدء في التعاون الجاد بين البلدين على كافة المستويات.

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‫3 تعليقات

  1. وهل هذا جديد يا بن شقرون ؟!!ماذا فعلت جميع البرلمانات التي مرت بهذه المشكلة المفتعلة غير الثرثرة والزوابع في الكؤووس ؟!! في الأخير يتمتعون بمعاش مريح وغير مستحق و قس على ذلك حكوماتنا الفاشلة حتى تنتفخ بطونهم بأموال الشعب و يذهبون لحالهم والآن يورثون أولادهم في الأحزاب حتي يلتحقون بحكومات قادمة وهلم جرا. حرام في حرام في حرام.
    خذلتمونا ووكلنا ربنا فيكم وإليه الشكوى وعليه التوكل.

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