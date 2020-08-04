A person (L), who has recovered from the COVID-19 coronavirus infection, donates plasma in Zouping in China's eastern Shandong province on February 28, 2020, aimed at curing infected patients in severe and critical conditions. - China reported 44 more deaths from the novel coronavirus epidemic on February 28 and 327 fresh cases, the lowest daily figure for new infections in more than a month. (Photo by STR / AFP) / China OUT

فريق برلماني يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على جاهزية المستشفيات

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

 

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب  القيام بمهمة استطلاعية حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية “بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج”.

وخسب مراسلة  وقعها رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، إنه قلق من تطور الوضعية الوبائية بالمغرب خاصة بعد القرارات الحكومية المطبوعة بكثير من الارتجال والارتباك في تدبير الأزمة وضعف السياسة التواصلية مع المواطنين.

 

ودعا الفريق الاستقلالي، إلى  ضرورة الوقوف على وضعية المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بالطاقم الطبي وشبه الطبي، ومخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، والطاقة السريرية المختصة بمصالح الإنعاش لمرضى كورونا، بما فيها وحدات العزل، والأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية وغيرها من متطلبات المرحلة لمواجهة جائحة كورونا، بما تقتضيه من إجراء ات لضمان السير العادي والمنتظم لهذه المؤسسات الصحية.

وطالب مضيان ، بوقوف هذه المهمة أيضا على كيفية الاشتغال بالمؤسسات الاستشفائية وشروط العمل بها في ظل الوضعية الراهنة، والوقوف على وضعية المستشفيات الميدانية المكلفة بعلاج المصابين بفيروس كوفيد 19.

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تعليق واحد

  1. فين كانو شحال هادي!!! هادشي راه من مجالات التجهيز. يعني خصو مراقبة قبلية

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