فريق برلماني يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على جاهزية المستشفيات

هبة بريس ـ الرباط

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية “بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج”.

وخسب مراسلة وقعها رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، إنه قلق من تطور الوضعية الوبائية بالمغرب خاصة بعد القرارات الحكومية المطبوعة بكثير من الارتجال والارتباك في تدبير الأزمة وضعف السياسة التواصلية مع المواطنين.

ودعا الفريق الاستقلالي، إلى ضرورة الوقوف على وضعية المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بالطاقم الطبي وشبه الطبي، ومخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، والطاقة السريرية المختصة بمصالح الإنعاش لمرضى كورونا، بما فيها وحدات العزل، والأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية وغيرها من متطلبات المرحلة لمواجهة جائحة كورونا، بما تقتضيه من إجراء ات لضمان السير العادي والمنتظم لهذه المؤسسات الصحية.

وطالب مضيان ، بوقوف هذه المهمة أيضا على كيفية الاشتغال بالمؤسسات الاستشفائية وشروط العمل بها في ظل الوضعية الراهنة، والوقوف على وضعية المستشفيات الميدانية المكلفة بعلاج المصابين بفيروس كوفيد 19.

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