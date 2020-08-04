توقيف 4 قاصرين يشتبه تورطهم في حرائق المضيق

منذ 40 ثانية
0

هبة بريس- مكتب طنجة

مكنت الابحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الامنية بمدينة المضيق ، أمس الاثنين، من توقيف أربعة قاصرين يشتبه تورطهم في إضرام النار بغابة حوز الملاليين” ضواحي الفنيدق ، وهي الحرائق الني أتت على مجال غابوي شاسع وجدت طائرات وفرق الاطفاء صعوبة كبيرة في اخماده والسيطرة عليه.

وقد تم وضع القاصرين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة في قضاء الأحداث، للنظر في شبهة تورطهم في اضرام النار بالغابة المذكورة.

جدير بالذكر أن الحريق استنفر السلطات المحلية ومصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر، أمام وعورة المسالك بالمنطقة وهبوب رياح الشرقي التي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب بالغطاء الغابوي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 9 قتلى و1828 جريحا .. حصيلة حوادث السير بالمغرب خلال أسبوع

9 قتلى و1828 جريحا .. حصيلة حوادث السير بالمغرب…

منذ 25 دقيقة
Photo of جندي متقاعد يضع حدا لحياته شنقا بأصيلة

جندي متقاعد يضع حدا لحياته شنقا بأصيلة

منذ ساعتين
Photo of خلاف بين السائق و”الكريسون”سبب فاجعة اكادير

خلاف بين السائق و”الكريسون”سبب فاجعة اكادير

منذ 3 ساعات
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة بين الصويرة وأكادير الى 12 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة بين الصويرة وأكادير الى…

منذ 6 ساعات
Photo of حريق شركة الحلويات بالبيضاء .. الخسائر مادية فقط

حريق شركة الحلويات بالبيضاء .. الخسائر مادية فقط

منذ 6 ساعات
Photo of فاجعة .. قتلى وجرحى في انقلاب حافلة نواحي أكادير

فاجعة .. قتلى وجرحى في انقلاب حافلة نواحي أكادير

منذ 7 ساعات
Photo of حريق ضخم بمستودع لشركة “ماكاو” يستنفر رجال الوقاية المدنية بالبيضاء

حريق ضخم بمستودع لشركة “ماكاو” يستنفر رجال الوقاية المدنية…

منذ 20 ساعة
Photo of اعتقال شخص تورط في قضية تتعلق بالقتل العمد والسكر بكلميم

اعتقال شخص تورط في قضية تتعلق بالقتل العمد والسكر…

منذ 21 ساعة
Photo of تازة : وفاة عامل نظافة في انقلاب شاحنة جمع الأزبال

تازة : وفاة عامل نظافة في انقلاب شاحنة جمع…

منذ 23 ساعة
Photo of تعطل طائرة أثناء إخماد حريق ضواحي المضيق

تعطل طائرة أثناء إخماد حريق ضواحي المضيق

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق