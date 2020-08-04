توقيف 4 قاصرين يشتبه تورطهم في حرائق المضيق

هبة بريس- مكتب طنجة

مكنت الابحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الامنية بمدينة المضيق ، أمس الاثنين، من توقيف أربعة قاصرين يشتبه تورطهم في إضرام النار بغابة حوز الملاليين” ضواحي الفنيدق ، وهي الحرائق الني أتت على مجال غابوي شاسع وجدت طائرات وفرق الاطفاء صعوبة كبيرة في اخماده والسيطرة عليه.

وقد تم وضع القاصرين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة في قضاء الأحداث، للنظر في شبهة تورطهم في اضرام النار بالغابة المذكورة.

جدير بالذكر أن الحريق استنفر السلطات المحلية ومصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر، أمام وعورة المسالك بالمنطقة وهبوب رياح الشرقي التي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب بالغطاء الغابوي.

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