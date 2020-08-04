تبون: متمنياتنا للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

توصل الملك محمد االسادس، بمناسبة عيد العرش المجيد، ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون.

وقال الرئيس الجزائري في هذه البرقية ” يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، أن أتوجه الى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه.”

وأضاف عبد المجيد تبون ” وإنها لمناسبة أغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك، وبالاعراب في هذه السانحة الطيبة عن سعينا الثابت لمزيد من توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين شعبينا الجارين الشقيقين.”
وأعرب الرئيس الجزائري في ختام هذه البرقية للعاهل المغربي عن أسمى عبارات التقدير والاحترام .

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