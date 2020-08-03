سلا : تغيير طعم ولون مياه الشرب لدى ساكنة بوقنادل يصل البرلمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤال كتابيا الى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول واقعة تغير لون وطعم مياه الشرب الموجه لساكنة بوقنادل بمدينة سلا، وما واكب ذلك من تخوف حول احتمال تلوث المياه .

وطالب الفريق النيابي ل ” الكتاب” بضرورة البحث حول أصل الاشكالية القائمة من الوزارة الوصية، بعد ان تسبب هذا الوضع لمواطنات و مواطنين بمنطقة بوقنادل بسلا، العيش في حالة من الذعر والخوف على صحتهم.

وأمام تذمر الساكنة بسبب ماتعيشه والتي أصبحت تستعين بمياه الآبار، مقارنة مع مياه المنازل التي أصبحت تفزع مستعمليها، كما اضطرت الفئات إلى اقتناء مياه المعدنية.

والساكنة تتسائل عن دور وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في مراقبة جودة المياه التي يستهلكها المواطنات والمواطنين للشرب علما أن تقديم هذه المياه الملوثة تقابلها فواتير استهلاك جد مرتفعة.

وطالب الفريق النيابي في سؤاله بإيجاد حل جذري لهذا المشكل الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد صحتها وسلامتها.

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