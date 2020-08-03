برلماني يدعو أمزازي إلى تمديد التسجيل في موقع “منحتي”

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني محمد ملال عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تمديد التسجيل في موقع منحتي.

وأكد ملال بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ” خصصت حيزا زمنيا للتسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنحة الجامعية، إلا أن أسباب متعددة (ضعف الصبيب وتوقف الانترنت، تضمين المعلومات بشكل خاطئ،…)، حالت دون تمكن العديد من التلاميذ من ولوج البوابة والتسجيل ” .

وأضاف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انه ” أمام هذا الوضع، سيتم إقصاء وحرمان العديد من التلاميذ المقبلين على ولوج مؤسسات التعليم العالي من المنحة، الأمر الذي يقتضي تمديد آجال التسجيل في موقع منحتي” .

وطالب النائب محمد ملال من الوزير سعيد أمزازي توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتمديد مهلة التسجيل في موقع منحتي قصد تمكين كافة التلاميذ من التسجيل في الموقع المخصص للاستفادة من المنح.

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