فريق برلماني يطالب بإنقاذ مصير “الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأجنبية
هبة بريس ـ الرباط
طالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب بشكل مستعجل عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال ، وذلك لتدارس سبل انقاذ الموسم الدراسي للطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الاجنبية.
ودعا الفريق في مراسلته إلى حضور الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة لإجتماع اللجنة لتدارس إنقاذ الموسم الدراسي للطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأجنبية سواء الذين يتابعون دراستهم بها أو الطلبة الجدد المقبولين بهذه المؤسسات والعالقين بالمغرب بسبب ظروف أزمة كوفيد 19 ،
وسجل الفريق ان هؤلاء الطلبة اصبحوا مهددين بضياع موسمهم الدراسي ، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة الوصية لإنصاف هؤلاء الطلبة وضمان حقهم في إتمام وإستكمال موسمهم الدراسي .
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2 تعليقات
هذا هو التخربيق.
أنا عندي 2 ولاد قيقراو فالخارج وما كاين لا ضياع مستقبلهم تادراسي ولا يحزنون.
السبب بسيط، ملي بداو “كيبكيو” عليا باش يدخلوا المغرب قلتلهم “كلسوا على قاعقوكم فين انتوما.
هادوا لي كلسين كيبكيو وصابو برلمانيين آخر زمان كيدافعوا عليهم راهم وليدات وبنيتات مامي -إ – بابي بداو كيبكيو باش يرجعوا للمغرب ودبا كيبكيو باش يرجعوا الخارج.
الفشوش والضسارة وما دير. ما بقاو غا هاد البراهش نزيدوهم في الهم.
يجب على هؤلاء الطلبة أن يدرسوا بالمغرب كباقي أ بناء الشعب المغربي وكذلك يجب منع التعليم خارج البلاد و منع التعليم الخاص بالمغرب لأنه ضرب للعدالة إلا جتماعية في مجال التعليم.