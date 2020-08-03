الONCF: السفر بين المدن الممنوعة يستوجب ترخيصا ومحطة الرباط مفتوحة

منذ 4 أيام
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هبة بريس – الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المحطة السككية الرباط-المدينة تظل مفتوحة في وجه المسافرين.

وذكّر المكتب في إعلان نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أنه تطبيقا لقرارات السلطات، فإن السفر من وإلى المحطات السككية المتواجدة بكل من طنجة ومراكش ومكناس وفاس والدار البيضاء وبرشيد وسطات يستوجب التوفر على ترخيص ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة.

هذا ويشار الى أن السلطات المعنية أعلنت قبل أيام منع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية وذلك بسبب تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس “كورونا” داخلها.

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تعليق واحد

  1. قرار السلطات على صواب ومن مصلحة المواطنين.

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