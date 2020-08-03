أكادير: حفل زفاف سري يؤدي الى اعتقال العريسين وأمهاتهما

أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت معطيات مؤكدة أن السلطات المحلية بمعية الدرك الملكي بجماعة القليعة التي تبعد عن مدينة أكادير بحوالي 20 كلم، قد اعتقلت عريسين وأمهاتهما بسبب خرق القوانين التي تحظر تجمع الأفراد، بإقامة حفل زفاف حضره أزيد من أربعون شخصا.

وأكدت مصادر هبة بريس أن باشوية القليعة توصلت بإخبارية تفيد بإقامة حفل زواج على الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين 03 غشت بحي موريس، حيث انتقلت الى عين المكان رفقة عناصر من الدرك الملكي لمعاينة الوضع والقيام بما يلزم.

وأضافت مصادرنا أن السلطات المحلية قامت بتفريق الحاضرين وطالبتهم بمغادرة المكان فورا لأن تجمعهم يشكل خرقا لمقتضيات المراسيم التي صدرت في فترة حالة الطوارئ، واقتادت في نفس الوقت العريسين وأمهاتهما الى مخفر الدرك الملكي للقيام بما يلزمه القانون في هاته الحالة.

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