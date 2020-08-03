إغلاق المغرب لحدوده مع سبتة تسبب في تراجع اقتصادها ب40%

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قال “خوان فيفاس”، الحاكم الإسباني لمدينة سبتة المحتلة، إن إغلاق المغرب لحدوده مع المدينة تسبب في تراجع نشاطها الاقتصادي بنسبة 40 في المئة.

وأكد ذا المتحدث، أن تراجع النشاط الاقتصادي للمدينة حقيقة مخيفة في حد ذاتها، لذلك يتم العمل على إيجاد نموذج بديل.

وأضاف فيفاس أنه لا يوجد موعد لفتح الحدود التي تفصل سبتة عن المغرب، مشيراً الى أن المعيار الصحي يجب أن يسود عند تقييم أي فتح للحدود .

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