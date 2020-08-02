مؤجل البطولة.. فريق الرجاء البيضاوي يتفوق على ضيفه يوسفية برشيد

هبة بريس-

تفوق فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه فريق يوسفية برشيد بهدفين للا شىء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة ال18 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البيضاوي عبد الاله الحافظي في الدقيقة 51 وحميد أحداد في الدقيقة 72.

وارتقى الفريق البيضاوي عقب هذا الفوز من المركز الخامس إلى الثاني ليلتحق بالتالي بفريقي الفتح الرياضي ومولودية وجدة برصيد 35 نقطة، في حين ظل فريق يوسفية برشيد في الرتبة التاسعة بمجموع 24 نقطة .

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