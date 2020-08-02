وزارة أمزازي تعتمد معدل 12/20 لاجتياز مباريات كليات الطب والصيدلة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الرباط

اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، هذه السنة، مقاربة جديدة في تدبير ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان وذلك حرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها أنه قد تم تحديد معدل الانتقاء على الصعيد الوطني لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في 12/20 وهو يعتبر معدل انتقاء موحد بين جميع الكليات، وقد تم الحصول على هذا المعدل باعتماد نسبة 75 في المائة من نتائج الامتحان الوطني، و 25 في المائة من نتائج الامتحان الجهوي.

والجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم المباراة المشتركة يوم الأربعاء 05 غشت 2020 بتنسيق بين المصالح المركزية للوزارة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وجميع الجامعات الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية بمختلف جهات وأقاليم المملكة. وسيتم الإعلان عن نتائج المباراة في أجل أقصاه يوم الجمعة 07 غشت 2020، وذلك حسب التوزيع الجغرافي لروافد كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان المعتمدة سابقا.

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منذ 7 أيام

تعليق واحد

  1. في الإعلان الأول الخاص بإجراء مباراة الطب تم تحديد 7oooo مرشح الإجراء المباراة وليس 56ooo ما هدا التناقض يا وزير التعليم لمبدأ يتم حرمان واقصاء14ooo مترشح هدا ليس بتكافىء الفرص هدا ظلم.

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