حريق مهول يأتي على حوالي 50 هكتارا من الغطاء الغابوي بالمضيق

هبة بريس

تواصل فرق التدخل لإخماد الحرائق جهودها للسيطرة على حريق شب منتصف ليلة السبت-الأحد بغابة حوز الملاليين بجماعة العليين بتراب عمالة المضيق-الفنيدق.

وتمت تعبئة 3 طائرات “كنادير” للقوات المسلحة الملكية و7 شاحنات صهريجية تابعة للوقاية المدنية و3 عربات تدخل تابعة لمصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر لاحتواء النيران، التي اندلعت في منطقة صعبة التضاريس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح على المنطقة.

كما تمت الاستعانة للسيطرة على النيران بالمئات من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات ومحاربة التصحر وجنود القوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني، بإشراف من السلطات الإقليمية.

وحسب التقديرات الأولية، تسببت النيران في إتلاف حوالي 50 هكتارا من الغطاء الغابوي، المكون أساسا من أشجار الصنوبر الحلبي والفلين، وبعض الأصناف النباتية الثانوية.

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