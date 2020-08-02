تسجيل ثاني إصابة بـ”كورونا” في صفوف عمال المناولة بخريبكة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ خريبكة 
علم أن عاملا بإحدى شركات المناولة المتعاقدة مع المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف عمال المناولة إلى حالتين مؤكدتين.
وقالت مصادر هبة بريس  إن العامل المصاب الذي جاءت نتائج التحليل المخبري إيجابية هو من مخالطي الحالة الأولى، حيث تمت إحالته على المستشفى الإقليمي بخريبكة للعلاج.
وقد ارتفع عدد الحالات التي تتابع علاجها بالمستشفى الإقليمي إلى 9 حالات

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