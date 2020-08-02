تسجيل ثاني إصابة بـ”كورونا” في صفوف عمال المناولة بخريبكة

منذ 32 دقيقة
0
هبة بريس ـ خريبكة 
علم أن عاملا بإحدى شركات المناولة المتعاقدة مع المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف عمال المناولة إلى حالتين مؤكدتين.
وقالت مصادر هبة بريس  إن العامل المصاب الذي جاءت نتائج التحليل المخبري إيجابية هو من مخالطي الحالة الأولى، حيث تمت إحالته على المستشفى الإقليمي بخريبكة للعلاج.
وقد ارتفع عدد الحالات التي تتابع علاجها بالمستشفى الإقليمي إلى 9 حالات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مركز علمي روسي يعلن موعد بدء إنتاج لقاح ضد “كورونا”

مركز علمي روسي يعلن موعد بدء إنتاج لقاح ضد…

منذ 41 دقيقة
Photo of إيران تُسجل أكثر من 200 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة الماضية

إيران تُسجل أكثر من 200 وفاة جراء كورونا خلال…

منذ 52 دقيقة
Photo of الولايات المتحدة تُسجل وفاة 1133حالة بكورونا

الولايات المتحدة تُسجل وفاة 1133حالة بكورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا

إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of 70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

منذ ساعتين
Photo of زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

منذ 3 ساعات
Photo of البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار للتصدي لـ(كوفيد-19)

البنك الدولي يمنح موريتانيا 70 مليون دولار للتصدي لـ(كوفيد-19)

منذ 3 ساعات
Photo of حجر أعضاء في حكومة إسرائيل صحيا بعد إصابة وزير بكورونا

حجر أعضاء في حكومة إسرائيل صحيا بعد إصابة وزير…

منذ 3 ساعات
Photo of صحيفة طنزانية : المغرب حقق تقدما في قضية الصحراء

صحيفة طنزانية : المغرب حقق تقدما في قضية الصحراء

منذ 3 ساعات
Photo of أكادير : “بوجلود” يكسر حالة الطوارئ الصحية ..من ” المسؤول” ؟

أكادير : “بوجلود” يكسر حالة الطوارئ الصحية ..من ”…

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق