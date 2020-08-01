الصحة العالمية تتوقع.. كورونا جائحة قد تكون “طويلة الأمد”

هبة بريس- وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم السبت فاتح غشت من أن جائحة كورونا ستكون على الأرجح “طويلة الأمد”.

وجاء ذلك بعد اجتماع لجنة الطوارئ المخصص لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من قرع ناقوس الخطر على مستوى العالم.

وأضاف بيان المنظمة أن لجنة الطوارئ ركزت خلال اجتماعها، الذي بدأ يوم أمس الجمعة، على “توقّع طول أمد جائحة كوفيد-19”. كما حذرت المنظمة العالمية في بيانها مما وصفتها بـ “مخاطر تراخي الاستجابة في سياق من الضغوط الاجتماعية-الاقتصادية”.

والاجتماع هو الرابع الذي تعقده اللجنة لبحث أزمة فيروس كورونا، ويأتي بعد ستة أشهر من إعلانها في 30 يناير فيروس كورونا حال طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى تحذيري لمنظمة الصحة العالمية.

وجاء في البيان أيضا أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تعتبر أن مستوى المخاطر العالمية لفيروس كورونا “مرتفع للغاية”، وأنها تشدد على “أهمية الاستجابة المستدامة مجتمعيا ووطنيا وإقليميا ودوليا”.

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