عجوز سبعينية تدخل القفص الذهبي بشتوكة

منذ 7 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في رسالة معبرة الى كل عوانس المغرب البالغ عددهن 9 ملايين، لم تفقد عجوز سبعينية بإحدى مداشر إقليم أشتوكة أيت باها، الأمل بعد أن تزوجت وقد بلغت من العمر عثيا، و إحتفلت بزواجها في حفل حضره أفراد عائلتها فقط تحسبا الى حالة الطوارئ التي تمنع إقامة الاحتفالات والاعراس في البلاد بسبب جائحة ” كورونا” .

العجوز السبعينية، التي قضت جل مراحل حياتها وهي تكافح الزمن لوحدها دون عائلة، أصبحت الان تتوفر على عائلة زوجها الذي يقارب عمرها .

وتعد الواقعة الثانية من نوعها بأقاليم سوس، بعد أن سبقها زواج لشيخ سبعيني بإمرأة من نفس العمر بأيت ملول، حيث كان الزوج يقيم بدار للمسنين، واختارته الزوجة التي تتوفر على مسكن، فتزوجا وقاما بزيارة بيت الله الحرام في “عمرة ” كانت هدية من محسنين بسوس بمناسبة زواجهما.

زواج ولو كان في اواخر العمر، قد يحيي النفوس ، كما أن الانسان لا يجب أن يفقد الامل مهما بلغ من العمر لان مشيئة الله في خلقه قد تغير مجرى حياة الانسان .

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‫3 تعليقات

  1. “عوانس المغرب البالغ عددهن 9 ملايين”. أظن أن عبارة عانس تطلق على الجنسين. ارجو تدارك الخطأ.

  2. تتحدث عن عدم فقدان الأمل وكأن الزواج شهادة دراسات عليا. الزواج حياة وأسرة وليس لقب.

  3. انا بعدا تجوزت واكتشفت انه اكبر خطء درت

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