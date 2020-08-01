أسوأ حصيلة.. المغرب يُسجل 14 حالة وفاة في يوم واحد

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هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، مساء اليوم السبت فاتح غشت ، عن تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 25015 حالة مؤكدة منذ انتشار الوباء شهر مارس المنصرم،.

وكشفت الوزارة في ندوتها الصحفية المسائية عن تسجيل 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية ، وهي الحصيلة الأسوأ منذ انتشار الفيروس على المستوى الوطني، ليرتفع عدد الوفيات إلى 367 شخصا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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