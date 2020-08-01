طبيب يتهم مرضى كورونا بسرقة معدات مستشفى بن سليمان

منذ 5 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد واقعة سرقة الأغنام بالحي الحسني بالبيضاء التي لا زالت جروحها لم تندمل بعد، ولازال صداها يتردد على ألسن الجميع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على كبريات المواقع العالمية، هذه المرة كشف طبيب نوعا آخرا من السطو ويتعلق هذه المرة باختفاء معدات وتجهيزات طبية من قلب مستشفى بنسليمان الذي يأوي مرضى كوفيد 19.

وأكد الطبيب “ن.ه” على صفحته على تويتر، أنه تم تسجيل اختفاء تجهيزات من المستشفى الميداني الذي أقامته السلطات ببنسليمان لعلاج المصابين بفيروس كورونا، منها أغطية لأسرة وصنابير مائية ورشاشات الحمامات، إذ كشف المتحدث أن التحقيقات التي باشرتها السلطات أماطت اللثام عن ظروف وملابسات اختفاء هذه المعدات والتجهيزات والتي يعود اختفاؤها على حد وصفه إلى سرقتها من قبل مرضى تعافوا من فيروس كورونا بعد استفادتهم من خدمات هذا المستشفى.

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‫3 تعليقات

  1. رأيي هادي قلت الترابي اللي حصل خصو يتربا

  2. الشعب على خطى الطبقة السياسية في المغرب ذئاب السياسة أعطوا المثال السلب والسطو على العقارات والمال العام من يدخل سوق السياسة خاوي الوفاض يخرج ثري اكتسب خلال مروره بالسوق غنيمة ليست من حقه بدون حسيب ولا رقيب

  3. من سرقة معدات التطبيب الى سرقة اكباش العيد . من نحن ؟

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