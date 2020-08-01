جماعة البيضاء تفرض شروطا جديدة لمنح رخص الهدم

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

وضعت جماعة الدارالبيضاء تدابير جديدة للحصول على تراخيص هدم البنايات بالمدينة.

وتنص التدابير الجديدة، على ضرورة إدلاء المرتفقين بشهادة إدارية تمنحها المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تثبت أن البنايات موضوع طلب رخص الهدم أو رخص الإصلاح غير مقيدة ولا مرتبة ضمن الآثار، كما تنص النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وبخصوص رخص الهدم، فسيتم منح المسؤول المكلف بموضوع المحافظة على التراث والآثار بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، إمكانية إبداء رأيه بهذا الخصوص بطريقة رقمية عبر منصة “رخص” وفق صيغة تمكن من التحقق بشكل أكثر دقة ما إذا كانت البناية موضوع طلب الهدم، مقيدة أو مرتبة أو موضوع مسطرة تقييد أو ترتيب ضمن الاثار.

و بخصوص رخص الإصلاح، فستتولى مصالح المقاطعات المعنية التواصل مباشرة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وإحالة الملفات موضوع الطلبات عليها قصد الحصول على رأيها بشأن مدى مساس الإصلاحات المطلوبة بالبنايات المقيدة أو المرتبة أو تلك التي تشكل موضوع تقييد أو ترتيب ضمن الآثار.

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