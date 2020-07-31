أوزون“ تُسخر جميع إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية خلال عيد الأضحى (+صور)

منذ 18 ساعة
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هبة بريس -الرباط

سخرت شركة أوزون للخدمات يومه الجمعة 31 يوليوز الموافق ل10ذي الحجة، جميع إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية، من أجل تنظيف مختلف الشوارع والأزقة والأحياء بالمدن التي تسهر على تدبيرها المفوض، نظرا لما تعرفه هذه المناسبة من تراكم للنفايات وكثرتها .

النموذج نصوغه إليكم من مقاطعتي تابريكت والعيايدة بسلا، حيث جندت الشركة مختلف عناصرها البشرية ووسائلها الحديثة من شاحنات وصهاريج المياه لغسل الحاويات وتنظيف أمكنتها، إضافة إلى آلة حفر ”طراكس“ استخدمت لجمع النفايات الضخمة، وذلك تحت إشراف الرئيس المدير العام للمجموعة عزيز بدراوي، بحضىور منتخبين بالمقاطعتين.

هذا وعملت شركة أوزون للبيئة والخدمات على تنقية المقاطعة من جميع الأزبال المتواجدة بها، حرصاً منها على خدمة المواطن وتنظيف البيئة من كل ما يمكن أن يفسد لذة عيد الأضحى الذي يأتي هذه السنة في ظل وضع استثنائي يعرف تفشي فيروس كورونا.

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تعليق واحد

  1. سبحلن الله .
    تعالى الى مدينة فاس وبالضبط الى اولاد الطيب لترى الازبال متناثرة والحاويات تنبعث منها روائح كريهة .

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