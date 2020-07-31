“فضيحة” سرقة أضاحي العيد تصل “ترينديغ” قنوات عالمية

هبة بريس- الرباط

بعد موجة الغضب العارمة والاستياء التي أعقبت انتشار مقاطع “فيديو”، توثق لعملية سرقة أكباش من رحبة لبيع أضاحي العيد وسط مدينة الدار البيضاء، تطرقت قنوات عالمية ل”الفضيحة” التي صدمت الكثيرين وأسالت المداد في ظرف استثنائي يستوجب ترسيخ قيم التكافل والتآزر عوض حالة “الفوضى” تلك.

الواقعة التي تدوولت على نطاق واسع، وصلت لقنوات عالمية، حيث تطرقت قناة “بي بي سي عربي” لماوقع ليلة الخميس من فوضى وسط سوق الحي الحسني، وعنونت” تريندغ” القناة ب” سرقة أضاحي العيد وغضب في أسواق المغرب بسبب ارتفاع الاثمان”.

وانتقد معظم المغاربة مشاهد أحداث سوق الحي الحسني بالبيضاء التي لاتمت بصلة لمبادئ الشريعة الاسلامية كما أنها تتناقض وجوهر القانون الذي يجرم فعل السرقة مهما كانت دوافعه وظروفه.

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