أب لأربعة أطفال يضع حدا لحياته شنقا بشفشاون

منذ 15 ساعة
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نجلاء مزيان  : هبة بريس
استقبل إقليم شفشاون عيد الاضحى حالة انتحار جديدة كان ضحيتها شاب في عقده الثاني، ينحذر من دوار تاغيلت بالقرب من مركز بني رزين اقليم شفشاون ؛ إذ وضع حدا لحياته شنقا، في ظروف ما زالت مجهولة.

وأفاد مصدر لهبة بريس ”ان الهالك يبلغ من العمر 27 عاما ؛ متزوج و اب لأربعة أطفال ولا يعاني من اي اضطرابات نفسية.

و أضاف نفس المصدر أنه تم العثور على الهالك جثة هامدة، تاركا  خلفه صدمة كبيرة وسط عائلته و محيطه خاصة و انه قضى صباح اليوم مع عائلته في أجواء جد عادية.

وحضرت عناصر الدرك الملكي لمسرح الحادثة مباشرة إشعارها، حيث باشرت تحقيقاتها للكشف عن ملابسات ودوافع الانتحار، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

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تعليق واحد

  1. عندو 27 سنة وديجا والد 4 !!! ودابا انتاحر وخلاهم. باقي شي واحد كايولد 4 ف هاد الزمان المكفس. ملي نتا باغي تنتاحر كون مشيتي غي بوحدك، علاش مخلي لينا 4 نفوس

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