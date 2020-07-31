جهة طنجة تسجل 259 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مساء الجمعة، عن تسجيل 259 إصابة مؤكدة مقابل شفاء 66 حالة و2 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية على صعيد الجهة.

ويبلغ مجموع الإصابات المؤكدة، 5577 بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن بينهم الحالات المنقولة لمراكز التكفل الوطنية وهو ما يمثل 32,93 من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

أما بخصوص حالات الشفاء فقد وصلت ل 3670، بعد تعافي 66 حالة بالجهة خلال 24 ساعة الماضية، 59 بطنجة وخمس حالات بتطوان وحالة بشفشاون وحالة بالحسيمة.

وأضافت المديرية، أن حالات الشفاء بالجهة ارتفعت الى 3670 حالة، حيث تعافت 59 حالة بطنجة و5 حالات بتطوان وحالة واحدة بكل من الحسيمة وشفشاون، في حين سجلت 2 حالات وفاة جديدة بطنجة بسبب فيروس كورونا المستجد، لتترفع حصيلة الجهة إلى 104 حالة.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بجميع المواطنات والمواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الغير الضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا.. العلماء يطورون رذاذا يمكن أن يوقف انتشار كورونا

إسبانيا.. العلماء يطورون رذاذا يمكن أن يوقف انتشار كورونا

منذ 42 دقيقة
Photo of كورونا المغرب.. تسجيل سبع حالات وفاة وشفاء 347 مصابا

كورونا المغرب.. تسجيل سبع حالات وفاة وشفاء 347 مصابا

منذ 47 دقيقة
Photo of الاتحاد الأوروبي يبقي على المغرب ضمن قائمة البلدان الأجنبية الآمنة من “كورونا”

الاتحاد الأوروبي يبقي على المغرب ضمن قائمة البلدان الأجنبية…

منذ 50 دقيقة
Photo of كورونا المغرب ..تسجيل 1063 إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة 

كورونا المغرب ..تسجيل 1063 إصابة جديدة مؤكدة خلال 24…

منذ 56 دقيقة
Photo of عمال النظافة …جنود مجندة لجمع نفايات العيد وسط مخاطر ”الفيروس“

عمال النظافة …جنود مجندة لجمع نفايات العيد وسط مخاطر…

منذ ساعتين
Photo of أكادير : قرار الداخلية حول ” الجزارين ” يصعب عملية ذبح الاضاحي 

أكادير : قرار الداخلية حول ” الجزارين ” يصعب…

منذ 3 ساعات
Photo of الصورة المتداولة ل”كساب“ تعرض ل”سرقة أغنامه“… التقطت قبل واقعة ”الحي الحسني“‎

الصورة المتداولة ل”كساب“ تعرض ل”سرقة أغنامه“… التقطت قبل واقعة…

منذ 4 ساعات
Photo of هيئة تستنكر انهيار المنظومة الصحية بطنجة وتقدم مُقترحات للخروج من أزمة ”كورونا“‎

هيئة تستنكر انهيار المنظومة الصحية بطنجة وتقدم مُقترحات للخروج…

منذ 6 ساعات
Photo of رغم قيود كورونا..عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

رغم قيود كورونا..عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد…

منذ 7 ساعات
Photo of سجل في حقهم مخالفات ..”اونسا” تمنع المسمنين من عرض ماشيتهم للبيع

سجل في حقهم مخالفات ..”اونسا” تمنع المسمنين من عرض…

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق