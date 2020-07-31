جهة طنجة تسجل 259 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مساء الجمعة، عن تسجيل 259 إصابة مؤكدة مقابل شفاء 66 حالة و2 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية على صعيد الجهة.

ويبلغ مجموع الإصابات المؤكدة، 5577 بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن بينهم الحالات المنقولة لمراكز التكفل الوطنية وهو ما يمثل 32,93 من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

أما بخصوص حالات الشفاء فقد وصلت ل 3670، بعد تعافي 66 حالة بالجهة خلال 24 ساعة الماضية، 59 بطنجة وخمس حالات بتطوان وحالة بشفشاون وحالة بالحسيمة.

وأضافت المديرية، أن حالات الشفاء بالجهة ارتفعت الى 3670 حالة، حيث تعافت 59 حالة بطنجة و5 حالات بتطوان وحالة واحدة بكل من الحسيمة وشفشاون، في حين سجلت 2 حالات وفاة جديدة بطنجة بسبب فيروس كورونا المستجد، لتترفع حصيلة الجهة إلى 104 حالة.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بجميع المواطنات والمواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الغير الضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية.

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