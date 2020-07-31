عائشة ماه ماه :”شكرا لنقابتنا.. أكرمتموني في هذا العيد بمبلغ 1500 درهم “‎

هبة بريس – القسم الفني

عبرت الفنانة المغربية المقتدرة ”عائشة ماه ماه“ عن شكرها للنقابة الوطنية للفنانين، بعد منحها مبلغ 1500 درهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في ظل الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع الفني جراء جائحة فيروس كورونا وتوقف أغلب الإنتاجات الفنية .

ونشرت الفنانة المغربية عائشة ماه ماه تدوينة على حائطها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة جاء فيها :” شكرا لنقابتنا الوفية اكرمتوني في هذا العيد الكبير بمبلغ 1500 درهم من أجل اضحية العيد أكرمكم الله وجعلها في حسناتكم … شكرا سي إدريس شكرا سي الغزواني وشكر خاص لمن افتكرني في هذه الأزمة الخانقة…. ربنا يرفع عنكم وعنا وباء كرونا…عيد مبارك سعيد“.

يذكر أن الفنانة عائشة ماه ماه، قد أقدمت مؤخرا على تحليق شعرها تضامنا مع مرضى السرطان، في بادرة لاقت تفاعلا كبيرا من طرف حمهورها، نظرا للرمزية الإنسانية الكبيرة لموقفها .

ويشار إلى أن أغلب الفنانين المغاربة يعانون من وضع مادي جد مزري، بسبب ضعف الإنتاجات الفنية، وضعف المبلغ المالي أيضاً الذي يتقاضونه جراء تمثيلهم في المسلسلات والأفلام، الأمر الذي يستوجب تدخل الوزارة الوصية على القطاع لتحسين وضعهم المعيشي وتمتيعهم ببعض الحقوق من بينها التطبيب و معاش التعاقد باعتماد بطاقة الفنان.

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