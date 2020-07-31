عيد الأضحى بطعم كورونا … سُلطات البيضاء تحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس – الدار البيضاء

حثت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، صبيحة يومه الجمعة 31 يوليوز الجاري، الموافق لعاشر ذي الحجة، على الاتزام بالتدابير الوقائية الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بمجموعة من الأحياء الشعبية التي تعرف نسمة سكانية مرتفعة .

ومن بين التدابير الوقائية التي حثت عليها السلطات المحلية، عدم النفخ في جسد الأضحية لأجل السلخ والاكتفاء بالمعدات الألية المعروفة، إضافة لجمع النفايات في أكياس خاصة، ووضعها في القمامات الخاصة بها.

كما فرضت السلطات المحلية على المواطنين عدم اللجوء للجزارين من أجل الذبح والسلخ إلا للذين يتوفرون على رخضة من السلطة المحلية، والتي منحت منحت لهم بعدما أجروا فحص الكشف عن فيروس كورنا كوفيد 19، وكانت نتيجته سلبية .

 

هذا ويأتي عيد الأضحى لهذه السنة في ظل ما تعرفه بلادنا والعالم جميعاً، من تفشي لفيروس كورونا، الذي خلف عدد كبير من الإصابات تجاوزت 23 ألف حالة مؤكدة، و346 حالة وفاة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتراما للتدابير الوقائية … الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بدون خطبة

احتراما للتدابير الوقائية … الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى…

منذ 48 دقيقة
Photo of خبير دستوري :”مذكرة أحزاب المعارضة ليست سوى ورقة تفاوضية مع وزارة الداخلية“

خبير دستوري :”مذكرة أحزاب المعارضة ليست سوى ورقة تفاوضية…

منذ ساعة واحدة
Photo of محاولة “أفارقة”التسلل على متن البراق تستنفر سلطات طنجة (صور)

محاولة “أفارقة”التسلل على متن البراق تستنفر سلطات طنجة (صور)

منذ يومين
Photo of إغلاق جميع الوحدات الصناعية بطنجة إلى منتصف غشت القادم

إغلاق جميع الوحدات الصناعية بطنجة إلى منتصف غشت القادم

منذ 3 أيام
Photo of الرئيس التونسي يُكلّف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التونسي يُكلّف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة

منذ 6 أيام
Photo of وزارة اعمارة تدعو مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى الالتزام بدفتر التحملات

وزارة اعمارة تدعو مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى الالتزام…

منذ أسبوع واحد
Photo of بنشعبون : الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات بسبب انكماش الاقتصاد العالمي

بنشعبون : الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات بسبب انكماش…

منذ أسبوع واحد
Photo of قتل شرطي في الاستعلامات العامة بمكناس .. الأمن يوقف مشتبها فيه

قتل شرطي في الاستعلامات العامة بمكناس .. الأمن يوقف…

منذ أسبوعين
Photo of محلل سياسي : الخيارات ليست كبيرة أمام الناخب المغربي

محلل سياسي : الخيارات ليست كبيرة أمام الناخب المغربي

منذ أسبوعين
Photo of “اللجوء لمحسنين لتوفير معدات قياس الحرارة والتعقيم بالمساجد” .. الأوقاف تنفي

“اللجوء لمحسنين لتوفير معدات قياس الحرارة والتعقيم بالمساجد” ..…

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق