عيد الأضحى بطعم كورونا … سُلطات البيضاء تحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية

هبة بريس – الدار البيضاء

حثت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، صبيحة يومه الجمعة 31 يوليوز الجاري، الموافق لعاشر ذي الحجة، على الاتزام بالتدابير الوقائية الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بمجموعة من الأحياء الشعبية التي تعرف نسمة سكانية مرتفعة .

ومن بين التدابير الوقائية التي حثت عليها السلطات المحلية، عدم النفخ في جسد الأضحية لأجل السلخ والاكتفاء بالمعدات الألية المعروفة، إضافة لجمع النفايات في أكياس خاصة، ووضعها في القمامات الخاصة بها.

كما فرضت السلطات المحلية على المواطنين عدم اللجوء للجزارين من أجل الذبح والسلخ إلا للذين يتوفرون على رخضة من السلطة المحلية، والتي منحت منحت لهم بعدما أجروا فحص الكشف عن فيروس كورنا كوفيد 19، وكانت نتيجته سلبية .

هذا ويأتي عيد الأضحى لهذه السنة في ظل ما تعرفه بلادنا والعالم جميعاً، من تفشي لفيروس كورونا، الذي خلف عدد كبير من الإصابات تجاوزت 23 ألف حالة مؤكدة، و346 حالة وفاة .

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