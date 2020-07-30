وفاة وزير في حكومة زيمبابوي بفيروس كورونا

هبة بريس ـ وكالات

اكد رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا اليوم الخميس، أن وزير الزراعة بيرانس شيري، توفي بفيروس كورونا، ليصبح أول ضحايا الوباء بين كبار مسؤولي الحكومة.

وتوفي شيري أمس الأربعاء، وهو جنرال متقاعد ساعد في التخطيط لانقلاب أطاح بالرئيس الراحل روبرت موغابي في 2017.

وسجلت زيمبابوي 2879 إصابة مؤكدة بالفيروس و40 حالة وفاة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن السلطات في زيمبابوي قامت بتوقيف أكثر من 105 آلاف شخص منذ مارس الماضي، لمخالفة إجراءات الحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا.

وكانت المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات يوم 31 يوليو احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باستقالة الرئيس منانغاغوا.

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