برج خليفة بالامارات يتزين بالعلم المغربي احتفاء بعيد العرش

هبة بريس

تزين برج خليفة في دبي بالامارات بالعلم المغربي احتفاء بعيد العرش.

و نشرت القنصلية العامة للمملكة بدبي صورة للبرج وهو يكتسي حلة حمراء تتوسطها نجمة خضراء، احتفاء بالذكرى 21 لتربع الملك محمد السادس على العرش.

ويعتبر تزيين دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس برج خليفة هدية رمزيّة للمملكة المغربية، بمناسبة عيد العرش.

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