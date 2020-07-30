برج خليفة بالامارات يتزين بالعلم المغربي احتفاء بعيد العرش

منذ 3 ساعات
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هبة بريس 

تزين برج خليفة في دبي بالامارات بالعلم المغربي احتفاء بعيد العرش.

و نشرت القنصلية العامة للمملكة بدبي صورة للبرج وهو يكتسي حلة حمراء تتوسطها نجمة خضراء، احتفاء بالذكرى 21 لتربع الملك محمد السادس على العرش.

ويعتبر تزيين دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس برج خليفة  هدية رمزيّة للمملكة المغربية، بمناسبة عيد العرش.

 

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تعليق واحد

  1. الاعيب خبيثة من عيال زايد لكسب ود المغاربة، ستبقون في نظرنا دويلة مؤامرات و دويلة مخربة لآمال الشعوب العربية في العيش بحرية و ديمقراطية، و ستبقون ايضا دويلة تحارب الاسلام و تتحالف مع الصهاينة و عباد البقر

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