السعودية: لا كورونا بين الحجاج

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، عدم تسجيل حالات إصابة بين الحجاج في المشاعر المقدسة، في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل انخفاض في عدد الحالات الحرجة وحالات الإصابة الجديدة والنشطة.

وتسجل السعودية بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، ارتفاعا في نسبة حالات التعافي من إجمالي الإصابات لتصل إلى قرابة 845

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 2945 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 228.569 حالة.

وجاء في التقرير اليومي لمستجدات الفيروس في السعودية أنه جرى تسجيل 1759 حالة إصابة، توزعت في 124 مدينة ومحافظة في المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 272.590 حالة، كما سجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2816 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة داخل المملكة 41205 حالة؛ منها 2063 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة

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