كورونا .. “رونو” تسجل خسائر تاريخية بأكثر من 7 مليارات أورو

هبة بريس – وكالات

سجّلت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسائر تاريخية في الفصل الأول من العام 2020 بلغت 7.3 مليار يورو، وذلك بسبب الأزمة مع شريكها الياباني “نيسان” ووباء كوفيد-19، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان اليوم الخميس.

وكانت رينو الفرنسية أعلنت منذ ما قبل انتشار الوباء عن مشاكل مالية ورغبتها في إعفاء 15 ألف موظف حول العالم من وظائفهم.

وجاء في البيان أن الشركة ستمتنع عن القيام بأية تقديرات للنتائج المالية لهذا العام خصوصاً في ظل الجو الضبابي الذي تفرضه الأزمة الصحية العالمية.

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