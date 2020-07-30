السيسي: متمنياتنا للشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والرقي

هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس السيسي، في هذه البرقية، عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

ومما جاء في برقية الرئيس المصري، بهذه المناسبة، “إنه ليسعدني بمناسبة اعتلائكم عرش المملكة المغربية الشقيقة، أن أتقدم إلى جلالتكم وإلى الشعب المغربي الشقيق بخالص التهاني القلبية”.

وأضاف الرئيس السيسي “وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أعرب عن تقديرنا البالغ لعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدينا الشقيقين. وأؤكد على تطلعنا المستمر لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية”.

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