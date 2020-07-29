الملك : حان الوقت لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة

منذ 23 ثانية
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هبة بريس ـ الرباط

 

قال الملك محمد السادس ان ” الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”

واضاف الملك في خطاب العرش ” ندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

وأشار أن ” هذا المشروع  يتطلب  إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد”

وسجل عاهل البلاد  أن ” تعميم التغطية الاجتماعية يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني ”

ودعا  الحكومة الى  ” التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل ، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية ”

و” لبلوغ هذا الهدف يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل ” يقول الملك محمد السادس

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