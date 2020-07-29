رصاصة تحذيرية توقف “خطرا” على الشرطة بقلعة السراغنة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

 

اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، زوال اليوم الأربعاء ، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جسدي خطير بواسطة الرشق بالحجارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بتعريض والدته للعنف داخل منزلها بمدينة قلعة السراغنة، وهو ما استدعى تدخل فرقة الشرطة القضائية لتوقيفه، غير أنه احتمى بسطح منزله وتعمد رشق عناصر الشرطة بالحجارة، الأمر الذي تسبب في تعرض رئيس فرقة الشرطة القضائية وعنصرين للأمن الوطني لإصابات جسدية، علاوة على افتعاله لجروح بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مما مكّن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وضبط المشتبه فيه.

وأضاف البلاغ أنه ، تم نقل عناصر الشرطة المصابين والمشتبه فيه إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات اللازمة، علاوة على فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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