الملك يعفو على عدد من نشطاء حراك الريف

هبة بريس – الدار البيضاء

فرحة ما بعدها فرحة عمت أسر عدد من معتقلي حراك الريف بعد أن قرر الجالس على العرش تمتيعهم بالعفو الملكي الشريف تزامنا و مناسبتي عيد العرش و كذا عيد الأضحى ضمن لائحة موسعة شملت عددا من معتقلي حراك الريف و شيوخ السلفية المعتقلين في ملفات لها علاقة بالإرهاب.

و من بين المفرج عنهم ضمن لائحة العفو الملكي نجد المرتضى إعمراشا أحد أبرز الوجوه التي اشتهرت إبان حراك الريف بعد مقتل الراحل محسن فكري، حيث غادر المرتضى أسوار السجن صبيحة اليوم باتجاه مسقط رأسه نواحي الحسيمة.

و عمت الفرحة أسرة و أصدقاء المرتضى إعمراشا فور انتشار خبر تمتيعه بالعفو الملكي، حيث كان من ضمن المهنئين له على الحرية الصحافي محمد أحداد المهتم بأخبار الريف و صديق إعمراشا في نفس الوقت.

و كتب أحداد في صفحته الشخصية بموقع الفايسبوك تدوينة جاء فيها: “هذه من أجمل الأخبار التي تلقيتها في حياتي، صديقي مرتضى حرا طليقا وهو في طريقه لأهله، و مبروك للمعتقلين المفرج عنهم بعفو ملكي..”.

هذا و كانت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المختصة بقضايا الإرهاب بسلا، قد أيدت الحكم الابتدائي بحق اعمراشا بالسجن النافذ 5 سنوات بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، قبل أن يشمله عفو الملك بمناسبة عيد العرش رفقة 1446 شخصا محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

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