الملك يعفو على عدد من نشطاء حراك الريف

منذ 6 ساعات
1

هبة بريس – الدار البيضاء

فرحة ما بعدها فرحة عمت أسر عدد من معتقلي حراك الريف بعد أن قرر الجالس على العرش تمتيعهم بالعفو الملكي الشريف تزامنا و مناسبتي عيد العرش و كذا عيد الأضحى ضمن لائحة موسعة شملت عددا من معتقلي حراك الريف و شيوخ السلفية المعتقلين في ملفات لها علاقة بالإرهاب.

و من بين المفرج عنهم ضمن لائحة العفو الملكي نجد المرتضى إعمراشا أحد أبرز الوجوه التي اشتهرت إبان حراك الريف بعد مقتل الراحل محسن فكري، حيث غادر المرتضى أسوار السجن صبيحة اليوم باتجاه مسقط رأسه نواحي الحسيمة.

و عمت الفرحة أسرة و أصدقاء المرتضى إعمراشا فور انتشار خبر تمتيعه بالعفو الملكي، حيث كان من ضمن المهنئين له على الحرية الصحافي محمد أحداد المهتم بأخبار الريف و صديق إعمراشا في نفس الوقت.

و كتب أحداد في صفحته الشخصية بموقع الفايسبوك تدوينة جاء فيها: “هذه من أجمل الأخبار التي تلقيتها في حياتي، صديقي مرتضى حرا طليقا وهو في طريقه لأهله، و مبروك للمعتقلين المفرج عنهم بعفو ملكي..”.

هذا و كانت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المختصة بقضايا الإرهاب بسلا، قد أيدت الحكم الابتدائي بحق اعمراشا بالسجن النافذ 5 سنوات بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، قبل أن يشمله عفو الملك بمناسبة عيد العرش رفقة 1446 شخصا محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 26 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في خطاب العرش : الملك يدعو لليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية

في خطاب العرش : الملك يدعو لليقظة والتضامن والالتزام…

منذ 24 دقيقة
Photo of الملك : مرحلة “كورونا” كشفت مجموعة من النواقص وهي فرصة لإعادة ترتيب الأولويات

الملك : مرحلة “كورونا” كشفت مجموعة من النواقص وهي…

منذ 34 دقيقة
Photo of الملك : حان الوقت لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة

الملك : حان الوقت لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة

منذ 52 دقيقة
Photo of الملك في خطاب العرش : وجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام

الملك في خطاب العرش : وجب الإسراع بإطلاق إصلاح…

منذ ساعة واحدة
Photo of الملك في خطاب العرش : اتخذنا قرارات قاسية لكنها لحماية المواطنين

الملك في خطاب العرش : اتخذنا قرارات قاسية لكنها…

منذ ساعة واحدة
Photo of الملك : “أضرار الجائحة ستكون قوية ولابد من مخطط لإنعاش الإقتصاد”

الملك : “أضرار الجائحة ستكون قوية ولابد من مخطط…

منذ ساعة واحدة
Photo of وهبي : قرار الملك حول مجلس المنافسة قرار جريء وغير مسبوق

وهبي : قرار الملك حول مجلس المنافسة قرار جريء…

منذ ساعتين
Photo of بوريطة: وجهات نظر المغرب والسعودية بشأن حل الأزمة الليبية متطابقة

بوريطة: وجهات نظر المغرب والسعودية بشأن حل الأزمة الليبية…

منذ 7 ساعات
Photo of مجلس المنافسة .. بلاغ الديوان الملكي رسالة قوية وواضحة

مجلس المنافسة .. بلاغ الديوان الملكي رسالة قوية وواضحة

منذ 10 ساعات
Photo of الاستقلال : نستنكر ونشجب التدبير الحكومي لجائحة كورونا

الاستقلال : نستنكر ونشجب التدبير الحكومي لجائحة كورونا

منذ 14 ساعة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق