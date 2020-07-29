بمناسبة عيد العرش .. عفو ملكي عن 1446 شخصا

هبة بريس

بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى الحادية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أصدر جلالته عفوه السامي عن 1446 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا وهم كالآتي :

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1267 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 323 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 940 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 02 نزيلين

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 02 نزيلين

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 179 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 39 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 08 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 120 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة : 10 أشخاص

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين”.

المجموع العام : 1446 .

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة ، إنه سميع مجيب والسلام.”

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