محاولة “أفارقة”التسلل على متن البراق تستنفر سلطات طنجة (صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

استنفرت محاولة أفارقة التسلل إلى طنجة عبر رحلتين للقطار قادمتين من العاصمة الرباط ،ليلة الخميس، سلطات المدينة التي قامت بمحاصرتهم مباشرة بعد وصولهم للمحطة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” ، فان أزيد من 60 مهاجرا ينحدرون من دول جنوب الصحراء، في وضعية غير قانونية، وصلوا الى محطة القطار طنجة المدينة على متن رحلتين للبراق، مستغلين فترة الحجر الصحي في محاولة لبلوغ الضفة الأخرة عبر مدينة طنجة.

وعملت سلطات طنجة على تجميع المهاجرين الأفارقة ونقلهم على متن حافلة الى أحد المراكز المخصصة للشباب ضواحي مدينة طنجة، في انتظار إعادتهم للعاصمة الرباط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0