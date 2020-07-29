حوادث سير “ليلة الهروب” .. تسجيل 15 وفاة خلال 48 ساعة

منذ 9 ساعات
5

هبة بريس – الرباط

أفادت وزارة التجهيز والنقل، أنها قامت بتجميع وتحليل المعطيات الخاصة بحوادث السير الجسمانية المسجلة على طول الشبكة الطرقية الوطنية والتي تم تسجيلها يومي 26 و27 يوليوز 2020 (خلال 48 ساعة كاملة) .

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة، أنه في يوم الأحد 26 يوليوز 2020، تم تسجيل 96 حادثة سير جسمانية خلفت 9 وفيات و19 مصابا بجروح بليغة و146 مصابا بجروح خفيفة، في حين عرف يوم الإثنين ( 27 يوليوز 2020) تسجيل 103 حادثة سير خلفت 6 وفيات و7 مصابين بجروح بليغة و141 مصابا بجروح خفيفة.

وأضافت الوزارة، أن معدلات حوادث السير الجسمانية، المسجلة على طول الشبكة الطرقية الوطنية خلال يومي 26 و27 يوليوز الجاري، لا تختلف كثيرا عن المعطيات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنوات السابقة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا المغرب ..تسجيل 7 وفيات و59 حالة شفاء

كورونا المغرب ..تسجيل 7 وفيات و59 حالة شفاء

منذ 56 دقيقة
Photo of برلماني يطالب بتسريع تفعيل إجراء التحاليل المخبرية لفيروس كورونا

برلماني يطالب بتسريع تفعيل إجراء التحاليل المخبرية لفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of كورونا المغرب …تسجيل 826 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا المغرب …تسجيل 826 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال…

منذ ساعة واحدة
Photo of شراء هواتف نقالة بأموال مزورة يقود 3 أشخاص للاعتقال بطنجة

شراء هواتف نقالة بأموال مزورة يقود 3 أشخاص للاعتقال…

منذ ساعتين
Photo of كورونا والعيد .. مهن موسمية تتحدى الفيروس

كورونا والعيد .. مهن موسمية تتحدى الفيروس

منذ ساعتين
Photo of 71% من المقاولات تتخوف من عودة الحجر الصحي

71% من المقاولات تتخوف من عودة الحجر الصحي

منذ 6 ساعات
Photo of شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي الإيقاف مجرم بفاس

شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي الإيقاف مجرم بفاس

منذ 6 ساعات
Photo of حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

منذ 6 ساعات
Photo of أمن البيضاء يطلق الرصاص على “مقرقب” ويعتقل رفيقه

أمن البيضاء يطلق الرصاص على “مقرقب” ويعتقل رفيقه

منذ 7 ساعات
Photo of محاولة “أفارقة”التسلل على متن البراق تستنفر سلطات طنجة (صور)

محاولة “أفارقة”التسلل على متن البراق تستنفر سلطات طنجة (صور)

منذ 8 ساعات

‫5 تعليقات

  1. والله لو كنا في دولة فيها الحق والقانون والعدالة كما في اوربا وغيرها لرأيتم كل هؤولاء الاوزار والمسهولين الذين تسببوا في هاته المآسي والاستخفاف بارواح البشر يحاكمون ويعاقبون اشد العقاب.لن نسامحكم ابدا الى يوم الحساب والله يمهل ولا يهمل ابدا.

  2. أين المحاسبة على من إتخد هذا القرار؟؟

  3. ادا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر……!!!!!نحن اخترنا أن لا نحيى………..

  4. ادا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

  5. انا اعرف ان تعليقي هدا سوف لاينشر ولكن رغم دلك اقول اننا لوكنا في دولة ديموقراطية والله لقدم للمحكامو كل من شارك في دالك القرار الدي اودى بحياة بعض المواطنين .كيف يعقل ان تعطى اوامر للمواطن ويجب ان يتفدها في 6 ساعات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق