حوادث سير “ليلة الهروب” .. تسجيل 15 وفاة خلال 48 ساعة
هبة بريس – الرباط
أفادت وزارة التجهيز والنقل، أنها قامت بتجميع وتحليل المعطيات الخاصة بحوادث السير الجسمانية المسجلة على طول الشبكة الطرقية الوطنية والتي تم تسجيلها يومي 26 و27 يوليوز 2020 (خلال 48 ساعة كاملة) .
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة، أنه في يوم الأحد 26 يوليوز 2020، تم تسجيل 96 حادثة سير جسمانية خلفت 9 وفيات و19 مصابا بجروح بليغة و146 مصابا بجروح خفيفة، في حين عرف يوم الإثنين ( 27 يوليوز 2020) تسجيل 103 حادثة سير خلفت 6 وفيات و7 مصابين بجروح بليغة و141 مصابا بجروح خفيفة.
وأضافت الوزارة، أن معدلات حوادث السير الجسمانية، المسجلة على طول الشبكة الطرقية الوطنية خلال يومي 26 و27 يوليوز الجاري، لا تختلف كثيرا عن المعطيات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنوات السابقة.
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5 تعليقات
والله لو كنا في دولة فيها الحق والقانون والعدالة كما في اوربا وغيرها لرأيتم كل هؤولاء الاوزار والمسهولين الذين تسببوا في هاته المآسي والاستخفاف بارواح البشر يحاكمون ويعاقبون اشد العقاب.لن نسامحكم ابدا الى يوم الحساب والله يمهل ولا يهمل ابدا.
أين المحاسبة على من إتخد هذا القرار؟؟
ادا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر……!!!!!نحن اخترنا أن لا نحيى………..
ادا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر
انا اعرف ان تعليقي هدا سوف لاينشر ولكن رغم دلك اقول اننا لوكنا في دولة ديموقراطية والله لقدم للمحكامو كل من شارك في دالك القرار الدي اودى بحياة بعض المواطنين .كيف يعقل ان تعطى اوامر للمواطن ويجب ان يتفدها في 6 ساعات .