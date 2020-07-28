الملك يشكل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية حول ملف ”المحروقات“

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الديوان الملكي في بلاغ صحفي اليوم عن توصل الملك محمد السادس، يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف (ملف ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”)، اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.

ومن بين التجاوزات التي رصدها الموقعون في حق رئيس المجلس والتي ذكرها البلاغ، التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، و اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، و التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، و عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، و سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.

واسترسل البلاغ أنه وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، محمد السادس، ”متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها“، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

كما أعلن البلاغ عن قيام الملك بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين وهم رئيسا مجلسا البرلمان، و رئيس المحكمة الدستورية،و رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما سيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 1 2