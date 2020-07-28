العثماني : انا اتحمل المسؤولية في قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن
هبة بريس ـ الرباط
أكد رئيس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يتحمل المسؤولية في قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن، وأن الحكومة تتحمل المسؤولية كذلك بشكل تضامني.
وقال في افتتاح الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لتتبع وتيسير البرنامج الحكومي، يمكن اتخاذ قرارات أصعب في المستقبل، إذا دعت الضرورة ذلك لا قدر الله، ونعود للمربع الأول للحجر الصحي إذا اضطررنا لذلك.
وأضاف”لتجنب الوصول لهذه الوضعية يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الضرورية وقواعد النظافة للوقاية من الوباء”، موضحا أن المرحلة الصعبة التي نعيشها تحتاج للصبر والتعاون، وكذلك لقرارات صعبة، وأن قرار الحجر الصحي والمنع من الخروج من البيوت إلا بمبرر، وإيقاف ملايين المواطنين عن مصدر رزقهم كان أصعب بكثير من قرار المنع من التنقل من وإلى بعض المدن، الذي استدعته تطورات الحالة الوبائية المقلقة والارتفاع في منحنى الاصابات بفيروس كوونا “كوفيد 19″ وارتفاع عدد الوفيات والحالات الحرجة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الأ خيرة ستتخذ القرارات المطلوبة واللازمة لحماية صحة الوطن والمواطنين انطلاقا من معطيات علمية ودقيقة، و ستتحمل مسؤوليتها وليس لديها حسابات انتخابية ولاسياسوية ولاحزبية، قائلا” حسابنا واحد؛ هو صحة الوطن والمواطنين” مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الانخراط الجماعي لكسب هذا الرهان وربح هذا التحدي.
6 تعليقات
العثماني لم يشعر بالخطر إلاّ 5 ساعات قبل القرار!!!
ايوا كون شجاع وقدم استقالتك ومع السلامة
لعنة الله عليكم يا كذابين ويا منافقين، متى كانت لصحة المواطن أولوية لديكم، الله يلعن للي ما يحشم، لو كان الأمر كذلك لكنا في صفوف الدول الرائدة في عدد وجودة المستشفيات، خافوا الله يا منافقين انه يراقبكم و يجمع لكم، اقروا بتنفيد اجندات اسيادكم ايوا عاود هاداك الحجر و تصنت للدقان والسبان فالوجه يا الخديديم، شوهتينا الله ينتقم منك تفو على كمارة كيف داير.
ما لا يعرفه العثماني أن المغاربة لم يعد عندهم إستعداد نفسي أو مادي لحجر صحي ثاني وأدعو الحكومة التي أضن أن ليس لديها أدنى فكرة عن الشارع المغربي للتفكيركثيرا قبل اتخاذ أي إجراء غبي سيكلفها الكثير.
انت اصلا لاعلاقة لك لا بالمسؤولية و لا بالقرارات هذا ليس من مهامك. لاتزيدها بالكدب فقد سخروك لتدفن حزبك. وما انت الا اداة بل آخر من يعلم في مجموعة من الامور وليست هذه القضية بالدات
للأسف لا يوجد من سيحاسبك سوى الله سبحانه وتعالى يوم تلقاه، في هذه الدنيا راك محمي من اللي نصبوك اما غدا يوم الحساب فستعري و تفضح ولن يكون لك نصير، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا وحرم الله عليه الجنة. فاستعد يومها عندئذ لتحمل المسؤولية الكبرى و الحقيقية التي ستريك معنى قتل و هدر دم الأبرياء.