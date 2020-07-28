العثماني : انا اتحمل المسؤولية في قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يتحمل المسؤولية في قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن، وأن الحكومة تتحمل المسؤولية كذلك بشكل تضامني.

وقال في افتتاح الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لتتبع وتيسير البرنامج الحكومي، يمكن اتخاذ قرارات أصعب في المستقبل، إذا دعت الضرورة ذلك لا قدر الله، ونعود للمربع الأول للحجر الصحي إذا اضطررنا لذلك.

وأضاف”لتجنب الوصول لهذه الوضعية يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الضرورية وقواعد النظافة للوقاية من الوباء”، موضحا أن المرحلة الصعبة التي نعيشها تحتاج للصبر والتعاون، وكذلك لقرارات صعبة، وأن قرار الحجر الصحي والمنع من الخروج من البيوت إلا بمبرر، وإيقاف ملايين المواطنين عن مصدر رزقهم كان أصعب بكثير من قرار المنع من التنقل من وإلى بعض المدن، الذي استدعته تطورات الحالة الوبائية المقلقة والارتفاع في منحنى الاصابات بفيروس كوونا “كوفيد 19″ وارتفاع عدد الوفيات والحالات الحرجة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الأ خيرة ستتخذ القرارات المطلوبة واللازمة لحماية صحة الوطن والمواطنين انطلاقا من معطيات علمية ودقيقة، و ستتحمل مسؤوليتها وليس لديها حسابات انتخابية ولاسياسوية ولاحزبية، قائلا” حسابنا واحد؛ هو صحة الوطن والمواطنين” مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الانخراط الجماعي لكسب هذا الرهان وربح هذا التحدي.

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