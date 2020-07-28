مصر.. وفاة “طبيب الغلابة” الدكتور محمد مشالي

هبة بريس – وكالات

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ“طبيب الغلابة“، والذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال وليد مشالي نجل الطبيب المصري المعروف، إن والده لم ينقل إلى المستشفى نظرا لأن الوفاة جاءت طبيعية داخل المنزل، مشيرا إلى أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في منطقة إيتاي البارود بمصر.

ويعتبر الدكتور محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته.

واستطاع طبيب الغلابة أن يتصدر قائمة الأكثر بحثا في مصر عدة مرات بعد لقاءات تلفزيونية معه من داخل عيادته التي يقدم من خلالها الكشف على المرضى مقابل بضعة جنيهات.

الدكتور محمد مشالي، تخرج من القصر العيني عام 1968، حيث تدرج في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، وشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم منصب مدير لمركز طبي شهير في طنطا، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل الطبيب المصري الأشهر عن رسالته التي تبناها وأعلن عنها أكثر من مرة خلال لقاءات صحفية أجريت معه، وهي: خدمة الفقراء والمحتاجين.

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