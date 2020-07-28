مصر.. وفاة “طبيب الغلابة” الدكتور محمد مشالي

منذ 7 ساعات
9

هبة بريس – وكالات

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ“طبيب الغلابة“، والذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال وليد مشالي نجل الطبيب المصري المعروف، إن والده لم ينقل إلى المستشفى نظرا لأن الوفاة جاءت طبيعية داخل المنزل، مشيرا إلى أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في منطقة إيتاي البارود بمصر.

ويعتبر الدكتور محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته.

واستطاع طبيب الغلابة أن يتصدر قائمة الأكثر بحثا في مصر عدة مرات بعد لقاءات تلفزيونية معه من داخل عيادته التي يقدم من خلالها الكشف على المرضى مقابل بضعة جنيهات.

الدكتور محمد مشالي، تخرج من القصر العيني عام 1968، حيث تدرج في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، وشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم منصب مدير لمركز طبي شهير في طنطا، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل الطبيب المصري الأشهر عن رسالته التي تبناها وأعلن عنها أكثر من مرة خلال لقاءات صحفية أجريت معه، وهي: خدمة الفقراء والمحتاجين.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس بيلاروس يعلن إصابته بكورونا من دون أعراض

رئيس بيلاروس يعلن إصابته بكورونا من دون أعراض

منذ 14 دقيقة
Photo of وسط إجراءات احترازية مشددة .. الحجاج يصلون مكه المكرمة

وسط إجراءات احترازية مشددة .. الحجاج يصلون مكه المكرمة

منذ ساعتين
Photo of 235 وفاة .. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا

235 وفاة .. إيران تسجل أعلى حصيلة يومية لضحايا…

منذ 3 ساعات
Photo of اسبانيا .. “كورونا” تسببت في خسارة مليون وظيفة

اسبانيا .. “كورونا” تسببت في خسارة مليون وظيفة

منذ 5 ساعات
Photo of كورونا حول العالم .. أزيد من 654 ألف وفاة ونحو 16.5 مليون مصاب

كورونا حول العالم .. أزيد من 654 ألف وفاة…

منذ 7 ساعات
Photo of أزمات اجتماعية .. من أهم مخلفات الكورونا في إيطاليا

أزمات اجتماعية .. من أهم مخلفات الكورونا في إيطاليا

منذ 8 ساعات
Photo of الكشف عن 583 إصابة بكورونا في اليابان خلال 24 ساعة

الكشف عن 583 إصابة بكورونا في اليابان خلال 24…

منذ 22 ساعة
Photo of بلجيكا .. زيادة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 71% خلال 7 أيام

بلجيكا .. زيادة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 71% خلال…

منذ يوم واحد
Photo of بسبب ظهور بؤر وبائية .. إلغاء مئات الرحلات الجوية داخل الصين

بسبب ظهور بؤر وبائية .. إلغاء مئات الرحلات الجوية…

منذ يوم واحد
Photo of رسوم مسيئة على واجهة مسجد تثير غضب مسلمي فرنسا

رسوم مسيئة على واجهة مسجد تثير غضب مسلمي فرنسا

منذ يوم واحد

‫9 تعليقات

  1. ان لله و ان اليه راجعون رحمه الله بمثل هذا الانسان يجب ان نفتخر و ان نحتفي لا بالمغنيين و الاشياخ يجب ان يوضع له نصب تذكاري و يسمى شارع باسمه تكريما له لكن هيهات هيهات كل هذامجرد حلم لا يتحقق الا في الدول المتقدمة

  3. ان لله و ان اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة اميين

  4. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

  5. هنيئا لمن عاش دنياه من أجل الدار الآخرة.

  6. اللهم ارحمه واعف عنه واغفر له اسكنه فسيح جناتك امين يا رب العالمين

  7. الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه, أنا مغربية ولكنني سمعت الكثير عنه, لقد ذهب للقاء من سيكافئه على أعماله الجليلة، مرة أخرى الله يرحمه ويصبر ذويه وإنا لله وإنا إليه راجعون.

  8. هنيئا له، لقد لبى النداء و هو على العهد باق…اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

  9. اللهم ارحمه و اغفر له و لنا و لجميع المسلمين يا رب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق