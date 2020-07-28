مصر.. وفاة “طبيب الغلابة” الدكتور محمد مشالي
هبة بريس – وكالات
توفي صباح اليوم الثلاثاء، الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ“طبيب الغلابة“، والذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
وقال وليد مشالي نجل الطبيب المصري المعروف، إن والده لم ينقل إلى المستشفى نظرا لأن الوفاة جاءت طبيعية داخل المنزل، مشيرا إلى أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في منطقة إيتاي البارود بمصر.
ويعتبر الدكتور محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته.
واستطاع طبيب الغلابة أن يتصدر قائمة الأكثر بحثا في مصر عدة مرات بعد لقاءات تلفزيونية معه من داخل عيادته التي يقدم من خلالها الكشف على المرضى مقابل بضعة جنيهات.
الدكتور محمد مشالي، تخرج من القصر العيني عام 1968، حيث تدرج في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، وشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم منصب مدير لمركز طبي شهير في طنطا، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل الطبيب المصري الأشهر عن رسالته التي تبناها وأعلن عنها أكثر من مرة خلال لقاءات صحفية أجريت معه، وهي: خدمة الفقراء والمحتاجين.
9 تعليقات
ان لله و ان اليه راجعون رحمه الله بمثل هذا الانسان يجب ان نفتخر و ان نحتفي لا بالمغنيين و الاشياخ يجب ان يوضع له نصب تذكاري و يسمى شارع باسمه تكريما له لكن هيهات هيهات كل هذامجرد حلم لا يتحقق الا في الدول المتقدمة
رحمه الله ،واكرمه
ان لله و ان اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة اميين
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
هنيئا لمن عاش دنياه من أجل الدار الآخرة.
اللهم ارحمه واعف عنه واغفر له اسكنه فسيح جناتك امين يا رب العالمين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه, أنا مغربية ولكنني سمعت الكثير عنه, لقد ذهب للقاء من سيكافئه على أعماله الجليلة، مرة أخرى الله يرحمه ويصبر ذويه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
هنيئا له، لقد لبى النداء و هو على العهد باق…اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم ارحمه و اغفر له و لنا و لجميع المسلمين يا رب العالمين