“كورونا”.. وزارة النقل تدعو إلى الالتزام بالقرارات المتخذة

منذ ساعتين
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هبة بريس

دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المواطنين ومهنيي النقل الطرقي إلى الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الوزارة سابقا وكذا بقرارات السلطات العمومية المختصة فيما يخص احترام التدابير الوقائية كالتباعد المكاني، ووضع القناع الواقي واستعمال وسائل التعقيم، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الدعوة تأتي على إثر القرار المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة ، أول أمس الأحد ، والذي يتضمن منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش.

ففيما يخص النقل الطرقي للبضائع، ذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عموم مهنيي هذا القطاع بأنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب لشخصين (سائق الشاحنة ومرافق واحد)، وذلك حفاظاً على صحة السائقين المهنيين ومرافقيهم.

وعلى صعيد قطاع النقل الجماعي للأشخاص، حثت الوزارة على مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء (كوفيد-19) الخاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها وكذا دفتر التحملات الخاص بالمحطات الطرقية، مهيبة بالمسافرين التعاون مع مختلف المتدخلين للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير.

أما بالنسبة للمسافرين من وإلى المدن التي شملها قرار منع التنقل، تقول الوزارة ، فعليهم التوفر على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، كما هو منصوص عليه في القرار المشترك السالف الذكر.

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تعليق واحد

  1. لا استطيع ان اقول انه قرار ساءب. عدد القتلى بلغ ثلاثة مئة وثلاثين .من المسؤول عن الفوضى التي راه ضحيتها مواطنين مغاربة .

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