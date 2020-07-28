سفيان البحري ينشر خبرا زائفا على صفحة الملك

منذ 22 ثانية
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هبة بريس

آثار مسير صفحة الملك محمد السادس، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سخط واستياء النشطاء بسبب مشره لخبر زائف.

البحري، ادعى في خبره أن الملك محمد السادس تدخل وإمر بإضافة 48 ساخة كمهلة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التنقل من وإلى المدن التي صدر قرار بمنع الدخول إليها والخروج منها.

خبر البحري لقي تفاعلا كبيرا في بداية الأمر من قبل النشطاء، على اعتبار أن صفحة “فيسبوكية” تجمل اسم عاهل البلاد وحاصلة على العلامة الزرقاء لن تنشر سوى الخبر المؤكد، قبل أن يتفادؤوا بتكذيب من السلطات المعنية وكذا وزير الصحة.

وفي هذا الصدد، نفى خالد ايت الطالب، في ندوة صحفية عقدها أمس الاثنين بشكل قاطع “إشاعة” إضافة مهلة زمنية، مضيفا بالقول “الفيروس لا يمهلنا فكيف سنعطي نحن مهلة’.

بدوره، أكد مصدر مطلع لهبة بريس، على أن الخبر عار من الصحة ويخل ضمن الاخبار الزائفة التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، متسائلا عن الجدوى من إثارة الفوضى والفتنة ونشره في هذه الظرفية بالذات.

من جهته، سارع البحري الى سحب ‘التدوينة’ من صفحة الملك محمد السادس بعد تأكد عدم صحتها، مثيرا سخط وغضب عدد من النشطاء الذين دعوه الى ضرورة التأكد من الأخبار قبل نشرها تجنبا للتسبب في مشاكل وعواقب لا تحمد عقباها.

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