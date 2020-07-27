بعد قرار منع التنقل … حزب مغربي يلتمس من الملك إقالة الحكومة

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ عبد  الله عياش 

ندد الحزب “المغربي الحر”  بقرار منع التنقل بين ثماني مدن، واصفا إياه بالارتجالي والمتسرع، وذلك على إثر الفوضى التي خلفها.

واستنكر الحزب القرارات الارتجالية والمتناقضة للحكومة، خصوصا فيما يخص منها تشجيع السياحة الداخلية مع منع السفر من وإلى أكبر المدن السياحية.

وندد الحزب باستمرارية غالبية المعامل الكبرى والضيعات الفلاحية في العمل، دون أية مراقبة صحية أو احترام للتدابير الاحترازية حفاظًا على مصالح “اللوبي الاقتصادي والشركات الاحتكارية”، في ما وصفه ب”الاستهتار بصحة العمال والفلاحين”.

وتقدم الحزب بملتمس عاجل، إلى الملك محمد السادس، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة.

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