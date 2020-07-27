قيادي بيجيدي: “الحكومة لم تتخذ قرار منع التنقل وربما لم تكن على علم به”

هبة بريس – الرباط

لم يستسغ عدد من قادة حزب العدالة والتنمية، الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب القرار المفاجئ والصادم القاضي بمنع التنقل بين عدد من المدن المغربية إثر ارتفاع الإصابات بها بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، مشر القيادي بحزب العدالة والتنمية بلال التليدي، تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” دافع من خلالها عن حكومة العثماني.

وقال التليدي”من يسعى لخلق التذمر الشعبي..? من فوائد هذه البلاغات أنها تقرب المواطنين من السياسة بما في ذلك العجزة والأطفال الذين هم في المدينة والذين هم في البادية…يتقربون أكثر من السياسة ليس بالمعنى التصالحي…ولكن بالمعنى التذمري…الكل يصبح سياسيا ناقما…وهذا خطر على السياسة..”

البعض ربما يريد ذلك ويسعى اليه لوضع الحكومة في الركن الضيق… يضيف التليدي، هي لم تتخذ قرارا وربما لم تكن على علم به…لكن هي الوحيدة التي ستتحمله… الوضع الصحي له أولوية لكن برؤية استباقية ومن غير ارتباك ولا إرباك…القرار رؤية وانسجام واستباق ودراسة الحالات.”

وختم القيادي البيجيدي تدوينته بالقول “الرسالة واضحة ونحن على أبواب استحقاق انتخابي…ولكن قومي لا يعلمون او ربما هم مغلوبون…”

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