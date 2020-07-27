قيادي بيجيدي: “الحكومة لم تتخذ قرار منع التنقل وربما لم تكن على علم به”
هبة بريس – الرباط
لم يستسغ عدد من قادة حزب العدالة والتنمية، الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب القرار المفاجئ والصادم القاضي بمنع التنقل بين عدد من المدن المغربية إثر ارتفاع الإصابات بها بفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد، مشر القيادي بحزب العدالة والتنمية بلال التليدي، تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” دافع من خلالها عن حكومة العثماني.
وقال التليدي”من يسعى لخلق التذمر الشعبي..? من فوائد هذه البلاغات أنها تقرب المواطنين من السياسة بما في ذلك العجزة والأطفال الذين هم في المدينة والذين هم في البادية…يتقربون أكثر من السياسة ليس بالمعنى التصالحي…ولكن بالمعنى التذمري…الكل يصبح سياسيا ناقما…وهذا خطر على السياسة..”
البعض ربما يريد ذلك ويسعى اليه لوضع الحكومة في الركن الضيق… يضيف التليدي، هي لم تتخذ قرارا وربما لم تكن على علم به…لكن هي الوحيدة التي ستتحمله… الوضع الصحي له أولوية لكن برؤية استباقية ومن غير ارتباك ولا إرباك…القرار رؤية وانسجام واستباق ودراسة الحالات.”
وختم القيادي البيجيدي تدوينته بالقول “الرسالة واضحة ونحن على أبواب استحقاق انتخابي…ولكن قومي لا يعلمون او ربما هم مغلوبون…”
18 تعليقات
اذن من أخد القرار ؟؟؟؟؟ هل المواطنون المغاربة سلعة
فينما حصلو هاد ولاد الحرام تيقولو مؤامرة على الحزب ….بحال الى تيمثلو تيار ثوري …سيرو فين تنعسو…
الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية،لا تبيعوا القرد و تضحكوا على من اشتراه
(الحكومة لم تتخذ قرار منع التنقل وربما لم تكن على علم به ) ربما !!!!!!!!!!!!!!
الحل هو تقديمكم انتم وحزبكم الاستقالة من تسيير الشاءن الحكومي والمحلي والحضري والقروي والركون الى بيوتكم ان فعلا اعطي القرار وطبق بدون علمكم .
لعنكم الله ،الحكومة لا علم لها ،ضحكتم على و جعلت شعب متخلف
من يتحمل المسؤلية أذن؟
هل تعلمون ان هذا القرار الذي اتى في الدقيقة90بكم أودى من حياة الاربياء وكم من روح ازهقت؟
حكومة الذل والعار، حكومة زبل
ليلة البارحة عاش المغاربة ليلة من الجحيم اثر القرار الصادر عند الساعة السابعة مساء والدي ينص على غلق عدة مدن على الساعة التانية عشرة منتصف اليل ولعل الفيديوهات المنشورة خير دليل فكم من حوادث وقعت وعناء اسر باكملها جراء هذا القرار الغي مدروس من طرف الجهات لدى على الجمعيات والمواطنين التنديد بهدا التهور الدي كاد ان يكون كا ث على الاقل يجب على الحكومة تقديم الاعتذار لهولاء المواطنين الذين عاشو هذا الجحيم انا شخصيا قضيت ستة ساعات لقطع مسافة 160 كلم من الساعة العاشرة ليلا ال الرابعة صباحا واليكم واسع النظر
كلام يعبر عن غباء صاحبه الحكومة مافراسهاش ايو هذا وزير الداخلية والصحة ينتمون لحكومة الوقواق الله ينعل لما يحشم. الهذه الدرجة تستبلد المواطنين الانكار هو سلوككم المعروف.
بسبب قراراتكم لا مسوؤلة و غير واضحة حكومة هي من تتحمل مسوؤلية الحوادث التي حدتث في ربوع المملكة . لا تتملقو للمواطنين و تظهرون تعاطفكم و تهرب من المسوؤلية و تتظهر على انها بريئة من القرارات
انا لست ضد قرار الحكومة ولكن السرعة في التخاد القرار بدون سابق اندار ناهيك عن المدة المحدد في التوقيت والدي لم يتعدى ساعات معدودة فمثل هدا التحديد في الوقت هو الدي صدم المغاربة.لان الوقت وقت عطلة بالله عليكم كيف يعقل لمن زوجته واولاده في اكادير وهو يسكن في تطوان كيف يتسنى له ان يسافر ليجلب اولاده من اكادير ويعود بهم فالوقت يتطلب اكثر من يومين .فحتى من عندهم سيارات لم يستطيعوا ان يصلوا في الوقت المحدد الى مقر سكناهم فمنهم من تحرضوا لحوادث سير بسبب استعمالهم للسرعة المفرطة.
ان لم يكن هو من قرر ولم يسمع بذلك فعليه ان يرحل ويقدم استقالته ونرتاح من شطحات حزب النذالة
لكي نفهم بأن الحكومة لاعلم لها بالموضوع، فهذا يعني أن وزارة الداخلية ووزارة الصحة غير تابعين لحكومتكم .
عيب وعار عليكم استحمارنا،وأرواح موتى الطرق ليلة البارحة تبقى على رقبتكم.
بقي أن نسمع من وزارتكم ليلة الخميس بأن عيد الأضحى قد الغي .🤔🤔
اذا كان قرار من حكومة العثماني ، فهي طامة و شبه جريمة ! أما إذا لم تكن هاته الحكومة على علم فتلك طامة عظمى و أفظع !
حكومة الباجدة وباىعو الخطاب الديني والبكاء مع الذىاب ووووووووووو.
فلتكن لهم الشجاعة و الجرأة لتقديم الاستقالة. لايريدون فعل ذلك خوفا من فقدان البزازة.
يظهرون العضلات فقط على المواطن البسيط.
على أسر ضحايا حوادث السير التي وقعت على إثر هذا القرار أن يرفعوا دعاوى على رءاسة الحكومة كما يقع الدول الديموقراطية.
الحكومة ليست هي المسؤولةعن اتخاد اي قرار هي تنفذ أوامر القصر فقط الا أن اغلب المغاربة يجهلون هذا .بن كيران لوح لهذا أكثر من مرة في تصريحاته بطريقة غير مباشرة الا أن الشعب مازال يظن أن الحل بيد الحكومة