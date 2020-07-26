محلل سياسي للعثماني :” ليس دور الرجل الثاني في الهرم الدستوري أن ينشر قرارات مستهلكة”

منذ 20 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

تساءل عمر الشرقاوي، محلل سياسي، وأستاذ العلوم السياسية ، عن الدور المنوط بسعد الدين العثماني كرئيس حكومة لشرح مايقع للمغاربة بعد اتخاذ قرار يقضي باغلاق ثماني مدن مغربية سويعات قليلة على موعد التنفيذ.

وقال الشرقاوي في تدوينة له على صفحته بموقع “فايسبوك” :” فين هو رئيس الحكومة؟ليس دور الرجل الثاني في الهرم الدستوري ان ينشر قرارات مستهلكة وبايتة اتخذها الوزراء او التسابق لنشر احصاءات تعلن عنها مديريات في وزارات. خص رئيس الحكومة يخرج يشرح للمغاربة ماذا يقع؟ ولماذا يقع؟ وكيف وقع؟ راك رئيس حكومة ماشي ناشط فيسبوكي بحال الشرقاوي… ”

ويذكر أنه تم الإعلان، قبل ساعات، عن بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، تم بموجبه، ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، بسبب تزاايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

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